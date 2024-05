A10, furgone a fuoco tra Albisola e Savona: intervento dei vigili del fuoco

Posted on

Darwin inconsolabile – un pezzo per anime in pena – il 28, 29 e 30 marzo in scena al Chiabrera, ore 21.00. “Darwin inconsolabile -un pezzo per anime in pena-“ ci racconta con lucida ironia le nevrosi e i ritmi frenetici delle nostre vite, perfetta sintesi tra ambientalismo e relazioni umane. Lucia Calamaro, regista e drammaturga vincitrice di prestigiosi […]