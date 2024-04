Finale Ligure, incendio a un locomotore di Intercity: circolazione ferroviaria sospesa (Aggiornamenti)

Posted on

Domenica contro il Savona al “Borel” Si prospetta un weekend a tinte biancoblu per i ragazzi di Buttu e per quelli di Gaggero. La Prima Squadra giocherà infatti contro il Savona, una delle favorite per la vittoria del prossimo campionato di Serie D, mentre gli Juniores affronteranno gli Allievi 2003. Per il Finale, misurarsi con […]