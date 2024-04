Sarzana, Il Comune acquista 4 nuovi defibrillatori: 3 saranno in dotazione alla scuola e uno alla polizia locale

Sono quattro i nuovi defibrillatori DAE che la Giunta Ponzanelli, con delibera n.144, ha deciso di acquistare per garantire un pronto ed efficace intervento con caso di necessità.

Su proposta dell’assessore Stefano Torri tre dei nuovi apparecchi verranno messi a disposizione dell’Istituto Comprensivo ISA 13 e uno andrà in dotazione alla pattuglia della polizia locale sul nuovo veicolo – una Dacia Sandero Stepway- recentemente acquistata con i fondi ministeriali del progetto Spiagge Sicure.

Come noto, il recente intervento dei vigili sarzanesi, che proprio grazie all’ausilio dell’apparecchiatura DAE sono prontamente intervenuti in un caso di arresto cardiocircolatorio verificatosi in piazza Avis con esisto positivo, ha dimostrato l’importanza di avere a disposizione il defibrillatore nelle situazioni di emergenza.

Nelle disposizioni previste dalla delibera di Giunta è prevista anche la formazione degli utilizzatori dei dispositivi che andranno ad aggiungersi a quelli già disponibili.

Molto importante l’organizzazione, in sinergia con la Pubblica Assistenza e la dirigenza scolastica di ISA 13, l’organizzazione di una giornata formativa per il corretto utilizzo dell’apparecchiatura.

Attualmente, sul territorio sarzanese, i dispositivi DAE si trovano in via Bertoloni, piazza San Giorgio, piazza De André, Centro Barontini, piazza Garibaldi, Centro Sociale Falcinello, presso la polizia locale in pizza Vittorio Veneto e presso la protezione civile.

“Stiamo potenziando e ammodernando la disponibilità dei defibrillatori in dotazione sul nostro territorio, a disposizione delle nostre scuole e della polizia locale- spiega l’assessore Torri-. Si tratta di apparecchi utilissimi, spesso salvavita, in caso di necessità e questo a tutela della popolazione”.

