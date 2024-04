Posted on

Arenzano. Chi ha trascorso il ponte in Riviera per le festività pasquali e ha anticipato il rientro dovrà affrontare la classica coda sulle autostrade liguri. Alle 11.30 sono già segnalati rallentamenti piuttosto pesanti tra Arenzano e lo svincolo con la A26 in direzione nord. I volumi di traffico sono destinati ad aumentare nel corso del pomeriggio. […]