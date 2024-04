Genova ha celebrato il 25 aprile

Oggi nei comuni del territorio Metropolitano si sono svolte moltissime celebrazioni ed eventi per ricordare il 25 aprile ed il Gonfalone della Città Metropolitana di Genova, decorato con Medaglia d’oro al Valore Civile, è stato presente nella commemorazione ufficiale a Genova iniziata al Cimitero monumentale di Staglieno con il corteo e la deposizione di corone al campo israelitico, ai monumenti dedicati agli internati e ai deportati nei lager nazisti, al sacrario Trento e Trieste ed al campo dei Caduti Partigiani.

Successivamente, da piazza della Vittoria il corteo che ha raggiunto il ponte Monumentale per la deposizione delle corone al sacrario dei Caduti Partigiani e la lettura della motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Città di Genova e dell’Atto di Resa delle truppe tedesche.

Infine, in Piazza Matteotti, ha avuto luogo la Celebrazione ufficiale della Liberazione dall’occupazione nazista e dal regime fascista, con gli interventi di saluto dei rappresentanti del territorio e l’orazione ufficiale di Sergio Cofferati.

“Oggi celebriamo il 25 aprile e commemoriamo donne e uomini che si sono battuti per la libertà. Genova, medaglia d’oro della Resistenza, è stata l’unica città in Italia a liberarsi ancor prima dell’arrivo degli alleati, grazie ai partigiani e a tutti coloro che hanno lottato con coraggio per conquistare quella Libertà, che non deve essere mai data per scontata. E per cui vale la pena combattere”, ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

“Siamo qui a dire che il futuro di Genova deve essere meraviglioso, ci vuole rispetto per la libertà di tutti. Non c’è futuro senza la memoria del passato, senza il rispetto non diventeremo mai una grande città internazionale. Ci vuole rispetto per tutti, viva il 25 aprile, viva Genova e viva l’Italia”., ha affermato il sindaco di Genova, Marco Bucci.

