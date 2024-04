Portofino è il Comune più ricco della Liguria con un reddito medio di oltre 90.000 euro

E’ Bergeggi il Comune più ricco della Provincia di Savona. Il dato emerge dalla statistica del Ministero dell’Economia e Finanze relativi ai redditi dichiarati nel 2023. Il reddito si attesta 33.608 euro a persona. Nell graduatoria segue Vezzi Portio con un reddito medio di 28.774 euro per persona; sul podio sale anche Albissola Marina con 26.352 euro. Savona presenta un reddito medio 23.096 euro davanti a località storicamente più turistiche come Alassio (22.532). In Valbormida il Comune più ricco è quello di Plodio con 22.935 euro. Il Comune più ricco d’Italia è Portofino con un reddito medio di oltre 90.000 euro. Più povera la provincia di Imperia dove i Comuni meno ricchi sono quelli di: Vessalico, Triora, Ceriana, Apricale, Baiardo e Castel Vittorio (13.000 euro). Tra i capoluogho, Genova è il più ricco, seguito da Savona e La Spezia, ultima: Imperia.