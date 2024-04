Genova, al via i lavori di restyling del quartiere Diamante

Partiranno a maggio i lavori di restyling del quartiere Diamante a Begato, finanziati con 15 milioni di euro stanziati da Regione Liguria. La durata dei lavori è di 16 mesi, ed è prevista la realizzazione di 3 palazzine, per un totale di 60 nuovi appartamenti, con una superficie media di 60 metri quadri: 20 saranno di edilizia residenziale sociale e 40 di edilizia residenziale pubblica. È prevista la realizzazione di un’area di sosta panoramica, un teatro all’aperto sul basamento della vecchia ‘diga rossa’, una nuova casa della Cultura, un centro per le associazioni del quartiere, una piazza e una nuova stazione dei Carabinieri.

“L’ultima fase della riqualificazione di Begato entra nel vivo – ha detto il governatore Giovanni Toti -. Si tratta di un risultato importante, raggiunto grazie a un lungo lavoro e a una visione ambiziosa, basata su un concetto coraggioso: lasciarci alle spalle un modello di edilizia residenziale che aveva mostrato limiti evidenti. Per farlo abbiamo recuperato decine di alloggi in varie zone della città, ascoltato i residenti delle Dighe e dato loro nuove case. Poi si è proceduto alla demolizione, ora si ricostruisce, secondo un modello nuovo, non solo urbanistico, ma anche sociale e ambientale. L’obiettivo è chiudere non solo questo cantiere, ma anche quello che riguarda la parte non demolita della Diga bianca, nel 2025”.

