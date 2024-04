Cairo Montenotte, domenica i giochi inclusivi di “Game Upi”

Il prossimo 21 maggio dalle 8.30 alle 13.30 a Cairo Montenotte si svolgerà l’evento “Game Upi: Tutti in gioco, nessuno escluso” promosso dalla Provincia di Savona e dedicato agli studenti del Liceo Calasanzio Carcare e dell’ITCG F. Patetta – Cairo Montenotte correlato al Progetto “Sprint, corsa verso un futuro inclusivo e sano” capofilato dalla Provincia di Imperia.

L’evento, svolto in coordinamento con l’Ufficio Scolastico Regionale sezione territoriale di Savona, si avvale della preziosa collaborazione delle società sportive locali Asd Basket Cairo, Asd Vesima Tennis Club, Asd Cairese 1919 e Atletica Cairo in collaborazione con la Città di Cairo Montenotte, il CONI Comitato Regionale Liguria e Delegato CONI Savona.

Il progetto “Game Upi”, tutti in campo, nessuno escluso è l’iniziativa dell’Unione Province Italiane, finanziata dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale – per promuovere nelle Province lo sport di comunità. Consiste in una serie di eventi di sensibilizzazione ad uno stile di vista sano, stimolando la pratica sportiva e le attività che sviluppano le abilità motorie dei giovani, anche con disabilità, e delle loro famiglie, per costruire insieme una società più inclusiva.

“Game Upi” vede impegnate 20 Province che, insieme ad Associazioni sportive, Enti sociali, Scuole, per tutto il 2024 metteranno in campo eventi di aggregazione sportiva in un percorso di conoscenza e crescita sociale attraverso lo sport e la promozione della salute.