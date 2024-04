Posted on

Savona. Bruciata l’ultima carta utile per avvicinare il Gavorrano e dare una spinta in termini divertimento ed interesse al finale di stagione, il Savona ripiomba nella monotona quotidianità di un campionato che adesso va salvato con la qualificazione ai play off. Diventa questa la priorità per i bianco blu che nel pareggio stentato di mercoledì […]