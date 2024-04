Grande successo per il Salone Orientamenti a Sanremo: in due giorni hanno partecipato più di mille studenti

Grande successo per l’edizione imperiese del Salone Orientamenti: sono stati più di mille gli studenti delle scuole medie che, tra ieri e oggi, hanno visitato gli stand dell’evento organizzato da Regione Liguria al Palafiori di Sanremo.

“Un risultato straordinario – dichiara l’assessore regionale alla Formazione – Riuscire a dare un aiuto, un consiglio o una semplice informazione a oltre mille giovani studenti è per noi motivo di soddisfazione e testimonia la bontà dell’iniziativa che siamo riusciti a riportare sul territorio imperiese dopo cinque anni di assenza. Ringrazio i diversi istituti scolastici della provincia di Imperia e gli enti di formazione professionale per la loro preziosa collaborazione senza la quale la manifestazione non avrebbe potuto avere questo grande ritorno. Ci vedremo certamente il prossimo anno”.

