Vado Ligure, infortunio sul lavoro: 24 enne ustionato in codice rosso al Villa Scassi

Un ragazzo di 24 anni è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro nel pomeriggio di oggi a Vado Ligure nella zona portuale per cause da accertare. Il giovane sarebbe rimasto ustionato dopo un’esplosione. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici e l’elisoccorso che hanno trasportato la vittima in codice rosso al Villa Scassi di Genova, presenti anche i vigili del fuoco.

