La Spezia, in arrivo un progetto per il nuovo waterfornt

Posted on

“Albenga in ginocchio per un ora d’acqua, non bastava la situazione già grave di un’economia disfatta dai rincari e dalla mancanza di personale; ora molti dovranno rimettere in ordine a tempo zero o ricostruire“. Lo afferma Lorenza Giudice (Confcommercio). “Che tutti i politici si mettano una mano sulla coscienza per i tanti disastri evitabili, in […]