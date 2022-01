Venerdì 14 gennaio 2022 sciopero di 4 ore del trasporto pubblico locale per il rinnovo del contratto di lavoro: le modalità nei capoluoghi

Posted on

Albenga. Eraldo Ciangherotti dice no al trasferimento del mercato da via Dalmazia al lungo Centa. Commenta Ciangherotti: “Giù le mani dal mercato in via Dalmazia. Questo pomeriggio il sindaco Cangiano, assieme agli assessori Riccardo Tomatis e Manlio Boscaglia hanno in programma un incontro con gli ambulanti per convincerli a ritornare sul Lungo Centa Croce Bianca. Il primo cittadino […]