Nasce a La Spezia “Ritmo Urbano”

Nasce alla Spezia il progetto “Ritmo Urbano”, un evento fortemente voluto dal Sindaco Pierluigi Peracchini, dedicato al mondo dell’hip hop, disciplina che vede diversi campioni regionali e nazionali spezzini. L’evento si terrà il 20 aprile in Piazzetta del Bastione dalle 9.30 alle 24, ed è stato organizzato in sinergia con le scuole di ballo spezzine e con l’obiettivo di far conoscere tale sport e i suoi campioni, ma soprattutto di coinvolgere le nuove generazioni, artisti espressivi, figurativi e importanti talenti provenienti dalle scuole di danza.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina a Palazzo Civico dal Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, dall’assessore Daniela Carli e Manuel Damelli, direttore artistico dell’iniziativa e direttore generale del Centro Studio Danza Dancing Project. Inoltre hanno partecipato anche i rappresentanti delle scuole di ballo che hanno aderito alla prima edizione di questo evento legato al ballo e al mondo Hip Hop.

“Il progetto “Ritmo Urbano” è un’iniziativa che abbiamo voluto organizzare per valorizzare e far conoscere giovani talenti straordinari che annualmente ottengono significativi successi nazionali e regionali nell’ambito dell’hip-hop. Tale progetto mira altresì a dare visibilità alle scuole di ballo, nonché agli istruttori e ai preparatori che svolgono un ruolo fondamentale nel permettere ai ballerini di conseguire tali risultati, contribuendo così a elevare il prestigio della nostra città anche in questa specifica disciplina. La Spezia, città che da sempre promuove e sostiene lo sport in tutte le sue forme, riconosce in manifestazioni come questa un’opportunità di crescita, confronto e svago per i giovani. Il mio ringraziamento a tutte le scuole di ballo che hanno aderito a questa prima edizione, nonché a tutti coloro che si sono impegnati nell’organizzazione di questo evento”.

“Una giornata dedicata alla socializzazione e alla formazione danzante che deve sempre essere un diritto per i giovani – dichiara l’ Assessore della Spezia Daniela Carli con delega alle Politiche Giovanili e Pari Opportunità – il valore di queste iniziative è inestimabile, dare voce ai ragazzi è da sempre la mia priorità e credo che questo modo di farlo sia la lingua giusta con la quale parlare alle nuove generazioni, il proseguimento di un percorso tracciato dall’inizio del mio mandato, in cui continuo a trattare di arte, uguaglianza e inclusione attraverso il coinvolgimento diretto delle nuove generazioni che sono parte integrante di questo progetto e non solo spettatori”.

Dalla 10 alle 13.30 si terrà una sessione di ballo open stage e dalla 14 alle 15 spazio alla musica con un dj set e a seguire si terrà una sessione di Rap Live.

Dalle 15,30 alle17 i ballerini si si sfideranno ad una “battle Hip Hop” e dalle 17.30 alle 19 spazio alla creatività con uno showcase.

Dalle 21 alle 24 special parti con DJ Skizo

