Ronco Scrivia, inaugurata la nuova palestra dell’Istituto Secondario Superiore Primo Levi

Cinque cagnolini sono stati ritrovati vicino a dei bidoni della spazzatura in Valtrebbia. A ritrovarli una pattuglia della Polizia.Sul posto è intervenuta anche la Croce Gialla che li ha trasportati al canile di Genova. In corso le indagini per risalire all’autore dell’abbandono. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts