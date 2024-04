Pd Albenga, “Plauso e gratitudine per l’efficienza e l’organizzazione dimostrata dalle forze dell’ordine”

“Vogliamo esprimere plauso e gratitudine da parte del Partito democratico di Albenga per l’efficienza e l’organizzazione dimostrate quotidianamente da tutte le Forze dell’Ordine che operano nella nostra Città. Collaborazione, impegno costante e concretezza con cui affrontano le sfide del quotidiano sono l’emblema della professionalità e della dedizione che caratterizzano il loro lavoro“. Così, attraverso una nota stampa, la sezione di Albenga del Partito democratico.

“Con presenza costante sul territorio e prontezza d’azione, le nostre Forze dell’Ordine prevengono e disinnescano sul nascere situazioni spiacevoli, garantendo sicurezza e benessere dei cittadini – si legge ancora nella nota – Questo impegno instancabile non può che suscitare ammirazione e riconoscenza da parte nostra. A differenza di altri che – con critiche ed allarmi quotidiani – dimostrano di non avere alcuna fiducia nella loro efficacia e professionalità, noi diciamo grazie di cuore per lo straordinario lavoro ed impegno che rendono la nostra Città un posto migliore e sicuro“.