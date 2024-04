Genova, venerdì sciopero nazionale dei porti italiani

Si è svolta stamani a Genova l’assemblea dei delegati di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti sul tema del rinnovo del contratto.Venerdì 5 aprile sciopero generale dei porti italiani con la manifestazione nazionale che si terrà a Genova a partire dalle 8.30.

“Nella città che ospita il più importante porto d’Italia daremo una dimostrazione di determinazione alle associazioni datoriali, affermano i sindacati, chiediamo il rinnovo di un contratto scaduto alla fine del 2023 e condizioni di lavoro dignitose. Siamo stanchi di sentire dichiarazioni in pompa magna sulla nostra portualità e poche parole su chi ogni giorno contribuisce a rendere questo Paese competitivo e attrattivo: invitiamo non solo i lavoratori, ma la cittadinanza intera a sostenere questa battaglia per fare ancora una volta partire da Genova un messaggio inequivocabile”. Previsti presìdi anche a Savona e Vado Ligure.

