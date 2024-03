Finale Ligure, tutto pronto per “Riviera Food & Beverage”: appuntamento mercoledì dalle 11 alle 21

Forte del successo delle edizioni precedenti torna, con un’edizione speciale,

Riviera Food&Beverage, l’evento creato dalle aziende leader dei servizi per il

settore nel Ponente Savonese.

Il 20 marzo, dalle 11:00 alle 21:00 presso i suggestivi Bagni Boncardo di Finale

Ligure, si terrà un’edizione speciale dedicata a un nuovo concetto di gusto: Riviera

Food&Beverage – Special Edition Fusion&Gourmet.

Sarà un’esperienza unica, un viaggio attraverso sapori, colori e aromi sorprendenti, dove la tradizione ligure si mescolerà con influenze eno-gastronomiche provenienti da tutto il mondo.

Durante l’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di immergersi in un

universo di gusto, dove il connubio tra qualità del prodotto e innovazione sarà il

filo conduttore di ogni proposta, incentrata sulla presentazione di prodotti

esclusivi e di alta qualità, accuratamente selezionati per soddisfare i clienti più

esigenti.

L’evento sarà un’opportunità unica per tutti gli operatori del settore, desiderosi di

elevare il livello della propria offerta. Sarà il luogo ideale dove scoprire le ultime

tendenze ed eccellenze e incontrare le aziende che le propongono.

Organizzato da Gallo Distribuzione Alimentare, Casanova Bevande,

Giovannacci Caffè e Ponente Carta, questo evento, cui prenderanno parte più di

20 aziende del settore provenienti da tutto il mondo oltre a chef, tecnici del gusto,

sommelier e produttori, si preannuncia come un momento esclusivo e molto

stimolante per tutti coloro che operano nel settore.

Sarà possibile degustare piatti innovativi, vini con una storia, birre di carattere,

liquori ricercati, scoprire le tendenze per forniture da cucina, sala e bar e

sorseggiare caffè monorigine e green, il tutto ai massimi livelli qualitativi.

L’accesso all’evento sarà riservato e gratuito per tutti gli operatori del settore

ristorazione, alimentari e bevande, accoglienza ed eventi.

Questa giornata rappresenta un’opportunità imperdibile di networking e di

aggiornamento professionale, nonché un’occasione imperdibile per conoscere le

ultime novità del settore, proposte da professionisti e tecnici di livello nazionale e

internazionale pronti a fornire soluzioni esclusive.

Il progetto Riviera Food and Beverage

Il network nasce nel settembre del 2018, quando un gruppo di aziende leader nel

Ponente Savonese nel settore food&beverage decide di unire le proprie forze sotto un unico brand di marketing. Queste aziende condividono una filosofia lavorativa incentrata sull’equilibrio tra qualità del prodotto e personalizzazione dei servizi, con particolare attenzione alle esigenze dei clienti e alle tendenze di mercato.

Le aziende coinvolte nella rete garantiscono ai propri clienti un’esperienza

consolidata, contraddistinta da un’elevata affidabilità e flessibilità, unitamente a

un impegno costante nell’innovazione per soddisfare e anticipare le esigenze dei

consumatori.

