Le università svelate – Giornata nazionale delle università: alla scoperta dei tesori d’arte dell’Università di Genova: appuntamento il 20 marzo

Posted on

Vado Ligure. Teatro, intrattenimento, musica, eventi letterari, spettacoli per famiglie e per ragazzi. Questo il leit – motiv dei 50 appuntamenti che l’amministrazione Giuliano ha messo in cantiere per l’estate 2018 a Vado Ligure. Al solito i destinatari sono in primo luogo i vadesi, specie coloro che non andranno in vacanza, ma anche qualche turista […]