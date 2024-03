Regione Liguria, finanziato con 4,8 milioni di euro il progetto “SAÑA Savona in transizione: Sostenibile, Aperta, Naturale, A(d)attiva”

Posted on

“Nel bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 ci sono poche risorse dedicate alla sicurezza e ad oggi Palazzo Chigi non ha ancora trovato il tempo per ascoltare i rappresentanti delle donne e degli uomini in divisa”. Lo rende noto Roberto Traverso, Segretario Nazionale Siap. “Tutto […]