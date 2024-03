Calcio, il Genoa va a Torino in casa della Juventus con qualche speranza in più

Due sconfitte consecutive non hanno cambiato la sostanza della classifica del Genoa che resta saldamente in zona salvezza ben lontano dai bassifondi. Le partite contro Inter e Monza hanno messo in evidenza le qualità della squadra di Gilardino ma anche le lacune difensive con 5 reti subite in due turni. Il calendario porta i rossoblu a Torino, sponda Juventus in una partita meno proibitiva del solito, vista la situazione non proprio ottimale della squadra bianconera che sta faticando a mantenere il secondo posto alle spalle dell’Inter. Un dato deve far riflette: nelle ultime 4 partite casalinghe la Juventus ha vinto soltanto una volta e con grande fatica contro il Frosinone, perdendo con l’Udinese e pareggiando a stento contro Atalanta ed Empoli. Tra i bianconeri sono in dubbio De Sciglio e Rabiot mentre il Genoa avrà in squalifica, Sabelli oltre agli assenti di lungo corso: Matturro, Haps e Ankeye. Il Genoa non sarà seguito da nessun tifoso nel capoluogo piemontese in segno di protesta: “Abbiamo deciso a malincuore, come già successo nelle precedenti occasioni – si legge nella nota – di disertare la trasferta di Torino con la Juventus, date le assurde modalità per l’acquisto del tagliando nel settore ospiti e le folli disposizioni relative all’ingresso di megafoni, striscioni, bandiere e quant’altro”, hanno fatto sapere i tifosi.

Juventus (3-5-2): Szczesny, Bremer, Gatti, Danilo, Iling Jr., Miretti, Locatelli, McKennie, Cambiaso, Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri.

Genoa (3-5-2): Martinez, Bani, Vasquez, De Winter, Vogliacco, Messias, Badelj, Strootman, Frendrup, Retegui, Gudmundsson. Allenatore: Gilardino.

I PRECEDENTI

Vittorie Juventus: 52 (ultima nel dicembre 2021, 2-0)

Pareggi : 12

Vittorie Genoa : 7 (ultima nel gennaio 1991, 0-1)

Informazioni sull'autore del post