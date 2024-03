Calcio, lo Spezia a Reggio Emilia per continuare nella risalita in classifica

Da re continuità è la chiave per uscire dalla zona retrocessione in cui lo Spezia si trova malgrado la vittoria contro il Sud Tirol. Passerà dal “Picco” la strada verso la permanenza in B con lo spareggio contro l’Ascoli in programma il 1° aprile ma in mezzo c’è la difficile trasferta sul campo della Reggiana in corsa per evitare i play out. Una gara da non fallire per le “Aquile” e possibilmente da non perdere. Anche la Reggiana cerca punti salvezza dopo il colpo esterno di Catanzaro che ha confermato la tendenza della squadra emiliana a fare più punti in trasferta che non in casa (solo 15) contro i 21 esterni. La squadra granata è in serie utile da 4 gare di cui 3 pareggi e un successo ma in casa non vince da dicembre, quando superò 1-0 il Catanzaro. I liguri perdono Crespi per infortunio, saranno circa 700 i tifosi spezzini presenti al “Mapei” per sostenere la squadra.

REGGIANA(4-3-3): Satalini, Szyminski, Rozzio, Marcandalli, Fiamozzi, Kabashi, Bianco, Pieragnolo, Girma, Gondo. All. Nesta

SPEZIA(4-3-3): Zoet, Bertola, Hristov, Nikolaou, Mateju, Nagy, Esposito, Bandinelli, Elia, Falcinelli, Verde. All. D’Angelo

I PRECEDENTI

Vittorie Reggiana: 9 (ultima nel 2003-2004, 3-0)

Pareggi : 8

Vittorie Spezia : 3 (ultima nel marzo 2002, 0-4)

Informazioni sull'autore del post