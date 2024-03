Ortovero, frana sulla SS 453: strada temporaneamente chiusa

Posted on

“I turisti erano in città dall’11 febbraio, stiamo eseguendo parecchi tamponi all’interno della comitiva” Intervento del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti questa mattina a “Coffee break” la trasmissione in onda su La 7 per fare il punto sulla situazione del coronavirus nella nostra regione: ” In Liguria abbiamo due casi positivi al coronavirus, entrambi […]