Al via da oggi “Garanzia Artigianato Liguria”

Posted on

Genova. Un contratto a tempo indeterminato, invece dello stage, per 20 giovani che supereranno la selezione per il master di secondo livello in Manager di rete bancaria nato dalla convenzione tra Banca Carige e Università di Genova. L’iniziativa, prima in Italia, prevede l’assunzione dei partecipanti fin dal primo giorno e rappresenta uno strumento per l’inserimento di […]