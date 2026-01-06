Attualità Genova

Genova, lavori urgenti alla conduttura idrica in Valpolcevera: ecco dove mancherà l'acqua

Lavori urgenti a Genova da parte di Iren per riparare una condotta idrica in Valpolcevera. Dalle 8 alle 18 di oggi è sospesa l’erogazione dell’acqua nelle vie: Val Sugana, Isocorte, Ottonelli, delle Fonderie Grondona, Baracchino, Giuseppe Gallo, Semini, alla Stazione di San Quirico,  Romairone, Passo Baracchino, viottolo Botte e vie limitrofe.

