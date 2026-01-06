Genova, lavori urgenti alla conduttura idrica in Valpolcevera: ecco dove mancherà l’acqua

Lavori urgenti a Genova da parte di Iren per riparare una condotta idrica in Valpolcevera. Dalle 8 alle 18 di oggi è sospesa l’erogazione dell’acqua nelle vie: Val Sugana, Isocorte, Ottonelli, delle Fonderie Grondona, Baracchino, Giuseppe Gallo, Semini, alla Stazione di San Quirico, Romairone, Passo Baracchino, viottolo Botte e vie limitrofe.
Calcio, ultime battute per Serie A e B
SERIE A, LE PARTITE DELLA 36°GIORNATA Venerdì 9 maggio ore 20.45: Milan-Bologna Sabato 10 maggio ore 12.30: Como-Cagliari ore 18.00: Lazio-Juventus ore 20.45: Empoli-Parma Domenica 11 maggio ore 12.30: Udinese-Monza ore 15.00: Verona-Lecce ore 18.00: Torino-Inter ore 20.45: Napoli-Genoa Lunedì 12 maggio ore 18.30: Venezia-Fiorentina ore 20.45: Atalanta-Roma SERIE B, LE PARTITE DELLA 37° GIORNATA, VENERDI’ ORE 20.30 PisaSudtirol– SampdoriaSalernitana– SassuoloCatanzaro– SpeziaCremonese– PalermoFrosinone– ModenaBrescia– CosenzaCesena– […]
Vaccinazione antinfluenzale: in Liguria superate le 290.000 dosi. Prosegue la campagna con due appuntamenti speciali allo stadio Ferraris
Continua la campagna di vaccinazione antinfluenzale in Liguria: al 1° dicembre 2025 le dosi somministrate hanno raggiunto quota 290.000, a fronte delle 106.900 registrate nello stesso periodo dello scorso anno. Un risultato che conferma una buona adesione della popolazione e l’efficacia delle azioni messe in campo dal Sistema sanitario regionale che, quest’anno, ha previsto la […]
Internet, a marzo 42 milioni di utenti medi giornalieri hanno fatto accesso ad Internet
In continua crescita l’audience dei principali social network Per quanto riguarda l’utilizzo di Internet, nel mese di marzo 2019, 42 milioni di utenti medi giornalieri hanno fatto accesso ad Internet, per un totale di 87 ore di navigazione mensile a persona. In continua crescita l’audience dei principali social network, dove Facebook con 36 milioni di […]