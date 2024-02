Pisa: Cgil, “Cariche violente fatto gravissimo, Governo chiarisca. Nel paese clima repressivo”

Posted on

“Quello crocieristico, infatti, è un settore in continua crescita da decenni in Liguria e non si deve certo a lui il fatto che le crociere siano a Genova, a Savona e alla Spezia“ Giovanni Lunardon, capogruppo Pd in Regione Liguria risponde a Toti su economia e turismo: “Lo sforzo continuo profuso da Toti nel trovare […]