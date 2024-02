Calcio, contro l’Udinese il Genoa cerca il filo con la vittoria

La brutta sconfitta contro l’Atalanta è stata parzialmente riscattata dal pareggio di Napoli con un goal subìto al 90′ e che di fatto è costato 2 punti alla squadra di Gilardino che per l’8° volta in campionato ha incassato una rete decisiva allo scadere. Contro un Napoli fortemente in crisi, il risultato è stato accolto con un po’ di rammarico perchè una vittoria avrebbe cambiato classifica e prospettive per la squadra rossoblu che contro l’Udinese ha la possibilità di tornare ai tre punti consolidando la sua posizione di centro classifica. L’Udinese dopo un lungo periodo di crisi è in serie utile da 3 turni (2 pareggi e 1 vittoria contro la Juventus) e vuole continuare nella sua risalita in classifica per allontanarsi dalla zona retrocessione. I rossoblu di Gilardino arrivano all’appuntamento in buone condizioni con il solo Maturro squalificato, più complicata la situazione dei friulani che saranno privi di: Bijol, Deulofeu, Ebosse, Kamara, Pereyra. Si gioca questa sera alle 20.45

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Giannetti, Kristiansen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin, Lucca. All. Cioffi

I PRECEDENTI

Vittorie Genoa: 16 (ultima nel febbraio 2016, 1-0)

Pareggi : 10

Vittorie Udinese: 6 (ultima nel novembre 2019, 0-3)

