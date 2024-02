Maltempo in Liguria, 216 mm di pioggia caduti sulle alture di Genova in 24 ore

In questa allerta gialla per pioggia che sta interessando la Liguria fino alle 21 sono caduti 216 millimetri di pioggia in 24 ore nella zona di Fiorino sulle alture di Genova, 206 a Urbe (SV) e 170 sempre in 24 ore a Sella Giassina (Comune di Neirone). Nella serata di ieri problemi di approvvigionamento elettrico per circa un migliaio di persone a Lumarzo (GE), già risolti. Raffiche di vento di burrasca (94 km/h a Fontana Fresca sopra Sori). Attesa per domani mareggiata intensa in particolare sulla parte centro orientale della Liguria.