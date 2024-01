Calcio, una Sampdoria a pezzi cercherà di resistere al Cittadella sorpresa della stagione

Sampdoria in crisi di gioco e risultati. Il 2024 è cominciato nel peggiore dei modi per i blucerchiati che non hanno ancora ottenuto nessun risultato positivo ma due sonore sconfitte contro Venezia e Parma e più in generale 1 punto nelle ultime 4 partite. Il momento per la squadra di Pirlo è davvero molto difficile con la classifica che si è pericolosamente accorciata verso il basso, sono solo 2 i punti di vantaggio che la squadra genovese ha sulla zona retrocessione. Un disastro sportivo causato da scelte sbagliate di mercato e da limitazioni ad operare da parte della società che anche nella sessione invernale non è riuscita finora rinforzarsi. A questo si aggiunga la lunghissima serie di titolarissimi infortunati e la totale assenza di rincalzi all’altezza. Gli obiettivi per la squadra di Pirlo che, da parte sua, non ha mai dato l’impressione di poter essere un valore aggiunto per la squadra, devono essere limitati ad una salvezza che non è per nulla scontata vista la vivacità delle dirette concorrenti. Per questo la sfida del “Tombolato” contro il Cittadella oggi alle 16.15 ha il gusto della paura, un’eventuale nuova sconfitta aprirebbe scenari bui per la squadra e per il tecnico costantemente in bilico ma finora mai sfiduciato dal club. Il Cittadella, già vittorioso all’andata a Genova, è insieme al Catanzaro la sorpresa della stagione: 36 punti e una posizione con vista sui play off che dimostra l’ottimo lavoro svolto dal club veneto. I granata in casa sono reduci da 4 vittorie consecutive ma nell’ultimo turno di campionato hanno steccato in casa della Ternana. Il Cittadella non presenta assenze di rilievo mentre la Sampdoria, pur ritrovando Kasami e Benedetti deve rinunciare a ben 6 titolari:Conti, Ferrari, Vieira, Pedrola, Borini, Esposito e si presenterà in Veneto senza l’attacco titolare

Cittadella (4-3-3): Kastrati; Salvi, Pavan, Negro, Carissoni; Vita, Danzi, Carriero; Cassano, Pandolfi, Pittarello. All. Gorini.

Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic; De Paoli, Ghilardi, Gonzalez, Murru; Kasami, Yepes, Giordano; Benedetti, Verre; De Luca. All. Pirlo.

I PRECEDENTI

vittorie Cittadella: 0

Pareggi : 2

Vittorie Samp : 1 (ultima nel marzo 2012, 1-2)

