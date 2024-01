Genova, arrestato rapinatore che tentò un colpo in una gioielleria nell’estate scorsa ferendo una persona: era ricercato da 19 anni

Un uomo di 50 anni è stato arrestato come presunto autore di una tentata rapina perpetrata ai danni di un gioielliere genovese lo scorso 25 luglio quando due persone con volto travisato avevano fatto irruzione nell’esercizio commerciale armati di pistola, il titolare si era scagliato contro l’uomo armati che aveva fatto partire un colpo di pistola a salve e successivamente lo aveva ferito per poter fuggire. Le indagini si erano basate sull’analisi delle immagini della video sorveglianza che hanno ricostruito le varie fasi della fuga. Uno dei due si era costituito mentre l’altro è stato riconosciuto grazie ad un tatuaggio. Fermato, è stato portato in Questura dove è emerso che che era ricercato da 19 anni perché colpito da un ordine di carcerazione emesso dopo una condanna a 9 anni per il tentato omicidio di un giovane commesso in un bar di Genova. L’uomo è stato arrestato in esecuzione all’ordine di carcerazione.

