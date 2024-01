Presentato il report 2023 dell’attività della Polizia Locale di Genova: oltre 215.000 accertamenti compiuti

Il 2023 è stato un anno di grande impegno per la Polizia Locale di Genova, costantemente indirizzato nell’ambito della sicurezza stradale e di quella urbana, con grande attenzione anche alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di stupefacenti. Più servizi specializzati, più prevenzione, più cultura della sicurezza e più controlli verso tutti quei comportamenti su strada considerati pericolosi, che in alcuni casi hanno portato al netto calo delle sanzioni: i maggiori controlli del territorio, con pattuglie e vigili sempre più visibili, hanno portato in generale ad un calo delle multe per violazione al Codice della strada del 16% (686.804 nel 2021, 573.939 nel 2023).

Gli accertamenti al Codice della strada, effettuati dagli agenti (escluse le rilevazioni da remoto) nel 2023 sono stati 215.428, il 15% in meno rispetto al 2021. Le sanzioni che riguardano in generale la sicurezza stradale, e le norme di comportamento come l’utilizzo delle cinture di sicurezza, la distanza di sicurezza, o l’utilizzo del cellulare, sono state 57.515, il 15,8% in meno rispetto al 2021. Grazie ai servizi specifici e all’aumento degli accertamenti puntuali sugli automobilisti, il 2023 vede un incremento dei veicoli fermati per controlli con 1.554 provvedimenti e 159.931 punti sottratti dalle patenti di guida. Sono aumentate invece le multe per sorpasso (2.079 nel 2023, 1.346 nel 2021).

La presenza degli autovelox con pattuglia ha portato alla riduzione di quasi il 30% delle sanzioni per limite di velocità e sono diminuite del 32% anche le multe ai semafori per passaggio con il rosso (2.379 nel 2023 rispetto alle 3.512 del 2021). Anche la presenza dei semafori intelligenti nei principali incroci della città, il più innovativo e completo sistema digitale di rilevazione delle infrazioni al passaggio con il rosso tramite telecamere, ha portato al 41% in meno delle sanzioni (29.339 nel 2021, 17.205 nel 2023). Il bilancio dell’attività della Polizia Locale del 2023 vede diminuite del 26% le multe per superamento dei limiti di velocità (139.932 nel 2023 rispetto alle 190.224 del 2021); più controlli e anche più alcoltest ai posti di blocco, per un totale di 11.383 servizi organizzati (nel 2021 erano stati 9.854), con 30.285 operatori impiegati (20.417 nel 2021), 458 servizi specifici per il contrasto alla guida in stato di alterazione psicofisica (nel 2021 erano stati 70) e 11.604 persone sottoposte a controlli etilometrici, il 64% in più rispetto al 2021.

Non è mancata l’attenzione anche al comportamento dei pedoni, che spesso, come ha è stato ricordato durante la conferenza stampa, possono mettere a rischio la sicurezza sulle strade, tanto quanto gli automobilisti: i pedoni multati nel 2023 sono stati 404. Più alto, inoltre, il numero di sanzioni elevate ai conducenti per infrazioni ai danni dei pedoni, 2.671, più del doppio rispetto al 2021 (1.014). Nell’ambito dei reati predatori, furti presso esercizi commerciali e reati contro il patrimonio, grazie ai servizi specifici su tutto il territorio, gli arresti sono più che triplicati (91 nel 2023, 30 nel 2021) e le denunce sono passate dalle 378 del 2021 alle 556 del 2023. Il valore totale della merce provento di furto recuperata dal Nucleo reati predatori è pari a 54.411,21 euro. Il bilancio dell’attività 2023 in materia di sicurezza urbana vede: 265 arresti in flagranza di reato, 1.909 denunce in stato di libertà, 8.998 sanzioni per violazione di regolamenti comunali, 1.978 sanzioni per ordinanza antialcol, 778 sequestri di sostanze stupefacenti e 515 sequestri di merce irregolare contraffatta.

Nell’ambito del contrasto allo spaccio di stupefacenti, gli arresti si sono quintuplicati (dai 25 del 2021 ai 125 nel 2023); 93 le denunce (il 23% in più rispetto al 2021); gli assuntori segnalati sono stati 494 nel 2023, il 22% in più, e in totale il numero dei sequestri di droga è aumentato del 99% (390 nel 2021, 778 nel 2023) con 14 chili di sostanza sequestrata, +823% rispetto al 2021. Grazie ai maggiori controlli le sanzioni per consumo e detenzione di alcol sono aumentate del 69% (1.953 nel 2023, rispetto alle 1.151 del 2021); calano del 52% quelle per ubriachezza manifesta (735 nel 2023, contro le 1.551 del 2021); calano del 29% le sanzioni per atti contrari al decoro e alla decenza e del 52% quelle per disturbo alla quiete pubblica. Le sanzioni per questua molesta sono passate da 267 del 2021 a 84 del 2023 e quelle per bivacchi da 1.748 del 2021 a 708 del 2023, con un calo del 60%.

Il Nucleo Centro Storico (GOCS) ha effettuato 18.796 interventi, 135 arresti, 25.258 identificazioni, 643 denunce in stato di libertà e 614 sequestri. Grande attenzione ai controlli notturni, con 2 pattuglie dedicate e 4 unità a notte.

«Quest’anno- dichiara l’assessore alla Sicurezza Sergio Gambino– raccogliamo i frutti della nuova impostazione strategica della Polizia Locale, che abbiamo scelto di intraprendere per migliorare fattivamente il presidio del territorio e la sicurezza stradale della nostra città. Un cambio di approccio che ha comportato una maggiore attività proattiva e non reattiva, concentrando le forze sulla prevenzione piuttosto che sulla repressione. Ci siamo posizionati al fianco del cittadino restando in ascolto, lavorando a partire dalle necessità diversificate che presenta la nostra città, spesso raccolte direttamente sul campo. Abbiamo sempre creato occasioni di confronto, mettendoci a disposizione dei cittadini affinché potessimo arrivare a coprire tutti gli aspetti della sicurezza, compresa quella percepita. Proseguiremo in questa direzione forti dei nostri risultati ma sempre mettendoci in discussione, per lavorare sempre meglio al servizio di Genova».

«Il corpo della Polizia Locale- dichiara il comandante Gianluca Giurato– è stato in grado di evolversi conciliando tradizione e innovazione, senza perdere di vista le origini e valori ma in grado di soddisfare i cambiamenti e le nuove esigenze della città. Diversi i reparti, distretti e nuclei speciali, ciascuno dedicato a un’attività specifica. Dal GOCS – gruppo operativo contrasto stupefacenti al nucleo fasce deboli impegnati nella violenza di genere. Fino alla tutela dei commercianti, dell’ambiente e degli animali e ai singoli distretti indispensabili presidi di prossimità sul territorio. Ogni nostro agente è costantemente formato per svolgere sempre meglio la propria missione: nel 2023 sono state 2693 le ore di formazione per 448 corsi e 3100 discenti coinvolti. Un impegno che con dedizione viene svolto ogni giorno sul territorio: ne è dimostrazione il fatto che ben l’85,6% dei nostri agenti è dedicato alle operazioni “su strada” e solo il 14.4% negli uffici. Lavoriamo per rendere la nostra città sempre più sicura e che possa essere un esempio virtuoso a livello nazionale»

