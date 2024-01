Treni Cinque Terre, assessore Sartori: “Al vaglio più treni notturni per agevolare i lavoratori della ristorazione”

“Regione Liguria sta già facendo le opportune valutazioni tecniche ed economiche delle proposte pervenute da parte delle categorie delle Cinque Terre. In particolare sugli sconti riservati a chi dimostrerà di pernottare più giorni e nei prossimi mesi. A tal proposito è attivo un tavolo permanente di confronto con il territorio, istituito da Regione Liguria, per il monitoraggio delle misure previste a partire dalla primavera”. Così l’assessore al Turismo della Regione Liguria Augusto Sartori in Consiglio regionale, rispondendo a un’interrogazione del consigliere Sergio Rossetti (Azione) in merito al ‘Cinque Terre Express’.

“Pensiamo anche ad agevolazioni per la fascia serale, con treni fino alle due di mattina e non più fino a mezzanotte come fatto finora – spiega Sartori – dando possibilità anche ai lavoratori di rientrare a casa con il servizio ferroviario, ad esempio alla Spezia, in orari tipici di chi svolge lavori nella ristorazione”.

