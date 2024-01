Calcio, Tegola sulla Sampdoria: Esposito si ferma 3 settimane

Non c’è pace per la Sampdoria che in vista dei prossimi impegni perde due giocatori fondamentali: l’attaccante Esposito e il centrocampista Kasami per un turno a causa di una squalifica. L’attaccante ex Bari dovrà restare fermo per 3 settimane per una lesione di primo grado al retto femorale della coscia destra. Senza Borini e Pedrola peri blucerchiati si annuncia un inizio 2024 difficilissimo con le gare contro Venezia, PArma e Cittadella apparentemente già segnate.

