Savona, giovane accoltellato in Darsena: in codice rosso al San Paolo, denunciato un 18 enne

Un giovane è stato accoltellato con una lama di 23 com al ventre la scorsa notte in Darsena per cause da accertare mentre usciva da un locale con la sua fidanzata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici che hanno trasportato la persona in codice rosso al San Paolo di Savona. Le indagini da parte della Polizia di Stato hanno portato alla denuncia di un 18enne con precedenti con l’accusa di lesioni aggravate e porto abusivo di armi.

