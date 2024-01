Genova, 35enne ecuadoriana aggredita dall’ex fidanzato: ricercato

Una donna di 35 anni di origini ecuadoriane è stata aggredita per cause da accertare da un uomo che aveva conosciuto da poche settimane. La donna è stata ricoverata all’ospedale Villa Scassi di Genova, a dare l’allarme è stata proprio la giovane che ha raccontato alle forze dell’ordine di avere conosciuto un uomo con cui aveva intrecciato una relazione occasionale. La donna è stata trasportata in codice giallo nel nosocomio genovese, i Carabinieri stanno ricercando il responsabile.