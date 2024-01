Sanremo, crolla muro di contenimento: sfollate 5 persone

Posted on

Pietra Ligure. E’ tutt’ora ricoverato in osservazione all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure Giuseppe D’Anca, 54 anni. L’uomo è rimasto ferito in un incidente sull’Aurelia tra Laigueglia ed Andora. Stava rientrando a casa in sella alla sua Harley Davidson quando nei pressi del Faro di Andora ha perso il controllo finendo rovinosamente sull’asfalto. Da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente: […]