Albenga, week end dell’Epifania ricco di eventi

Albenga si prepara al week end dell’Epifania con diversi eventi:

Venerdì 5 gennaio la Befana arriva a Bastia ed in suo onore si terrà un concerto nella chiesa parrocchiale

Questa sera concerto della banda Nostra Signora di Pontelungo e dei bambini nella Chiesa di Bastia dalle ore 20.15. Alle fine del concerto arriverà la Befana con le calze per i più piccini e verrà offerto a tutti i presenti cioccolata calda e vin brulé.

Durante l’evento verranno premiati i migliori presepi, illuminazioni e decorazioni natalizie che hanno abbellito e impreziosito la frazione dall’8 di Dicembre.

La giuria che ha valutato le opere degli abitanti era composta dal Vicesindaco Alberto Passino, L’Assessore agli eventi Marta Gaia e il Presidente dell’ Istituto Internazionale di Studi Liguri Antonello Anfossi che si sono complimentati per il grande impegno di tutti i partecipanti, come si può notare passeggiando per le vie del paese addobbato e illuminato anche nei punti più nascosti.

Dichiara Camilla Vio, consigliera comunale con delega alla frazione: “Oramai la passeggiata nei vicoli del paese è diventato un appuntamento fisso nel periodo Natalizio per tutti gli appassionati di presepi e addobbi. Vogliamo invitare tutti i cittadini di Albenga a venirci a trovare per curiosare nelle varie corti e scoprire le opere fruibili al pubblico. Ringraziamo di cuore le realtà che ogni anno rendono possibile questa magia quali la Confraternita Santa Croce, l’A.S.D. Bastia, e Bastiamoci. Realtà fondamentali per il nostro tessuto sociale, cuore pulsante di entusiasmo e generosità“.

Sabato 6 gennaio la Befana arriva in centro

Dalle 16:00, invitata dal Comune ed il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Albenga, la Befana sarà protagonista della settima edizione de “La Befana dei Vigili del Fuoco di Albenga”. Sabato 6 gennaio alle ore 16:00 in Piazza San Michele ad Albenga, la Befana scenderà dalle Torri e donerà caramelle a tutti i bambini che verranno. Questa edizione sarà dedicata ad Antonio Crispino, ex Capo Distaccamento VVF di Albenga e co-fondatore di questa manifestazione a cui stava molto a cuore, purtroppo, recentemente mancato.

Dichiara l‘Assessore agli eventi Marta Gaia: “Le festività si chiudono con l’ormai consueto appuntamento con la Befana dei Vigili del Fuoco. Albenga nel periodo natalizio è stata meta di tantissimi turisti anche stranieri che si sono fatti trasportare dalle proiezioni e dai tantissimi eventi che hanno accompagnato questo periodo. La Torre Malasemenza ha raccontato una storia a grandi e piccini invitando tutti ad approfondire la conoscenza della nostra città, dal mare fino alle sue splendide frazioni. Frazioni che , come Bastia, offrono ancor più in questo periodo le loro suggestioni. Ringrazio tutte le realtà che hanno contribuito a rendere ancora più magico il Natale e questo inizio anno. Concludo ringraziando, in particolare, il Distaccamento dei Vigili del Fuoco e dedicando un pensiero ad Antonio Crispino, che tanto amava e si dedicava a questo evento per i bambini”.

