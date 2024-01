Posted on

Belle con un fascino unico, sempre pronte a regalare emozioni. Sono le auto d’epoca che domenica 7 maggio daranno spettacolo a Finale Ligure in occasione del raduno “Quattro ruote per chi non vede” con una importante finalità: l’evento contribuirà a raccogliere fondi per l’acquisto e la donazione di un cane guida da destinare ad una […]