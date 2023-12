Posted on

Arenzano. Un cucciolo di daino, piccolo e spaurito, accasciato in mezzo all’autostrada, ferito da una vettura appena passata. Questa la scena che stamattina, poco dopo le 8, i due agenti della Polizia Stradale in pattuglia sulla A10 si sono trovati di fronte tra Arenzano e Cogoleto, in direzione Savona. Il pericolo era tangibile, sia per […]