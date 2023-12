Il monte Antola entra a far parte della rete di monitoraggio di Limet

La “Montagna dei Genovesi” è online con la nuova centralina meteorologica modello Davis Vantage Pro 2, installata con i fondi dell’Ente Parco Naturale Regionale dell’Antola presso il Rifugio Parco Antola dall’Associazione Culturale Ligure di Meteorologia Limet.

La webcam, con vista privilegiata sul Lago del Brugneto, incastonata lungo il dorso meridionale della montagna, si trova a quota 1460 metri s.l.m., ad appena dieci minuti di cammino dalla vetta (1597 m) e rileva i principali parametri meteorologici (temperatura, umidità relativa, punto di rugiada, wind¬ chill, velocità vento, direzione vento, precipitazioni, pressione atmosferica) aggiornandoli ogni circa 2 secondi.

La strumentazione si completa con l’attivazione di una nuova meteo webcam puntata sulla Valle del Brugneto che produce online, ogni 5 minuti, un’immagine Full HD (1920*1080 px) che consentirà a tutti di seguire il corso delle stagioni in una location così remota ed affascinante. “Si tratta di un presidio di monitoraggio di estremo interesse che ci consentirà, non solo di osservare “più da vicino” il microclima della zona, ma anche di comprendere meglio in che modo l’Antola influenza le dinamiche meteorologiche delle aree circostanti, prima fra tutte la valle del Brugneto, di cui costituisce il punto orografico sommitale” specifica Limet. “La vetta funge da spartiacque orografico tra la Liguria ed il Piemonte ed in particolare tra la valle Scrivia (Valbrevenna) e la val Trebbia (Propata) sul versante genovese e la val Borbera (Carrega Ligure) su quello alessandrino”. Dal punto di vista geografico, dunque ci troviamo di fronte ad un unicum, in quanto l’Antola sorge nella zona delle cosiddette “Quattro Province”, punto di incontro tra Genova, Alessandria, Pavia e Piacenza.

“Il Parco ha sostenuto questa iniziativa molto importante soprattutto dal punto di vista scientifico finanziando completamente l’acquisto della stazione meteorologica e dei vari sensori di rilevazione – afferma il Presidente del Parco dell’Antola Giulio Oliveri -. La localizzazione, oltre a fornire dati in real time sulle condizioni meteo, importanti anche per la pianificazione di escursioni e trekking, offre dati importanti al rifugio che è completamente staccato dalla rete elettrica e sfrutta l’energia solare come fonte di approvvigionamento energetico”.

“La centralità dell’Antola rispetto alle Quattro Province – dice il vice presidente della Regione Liguria con delega ai Parchi e al Marketing Territoriale Alessandro Piana – permetterà a questo servizio di dare una molteplicità di informazioni e di migliorare ulteriormente la sicurezza degli escursionisti. Sono grato per il prezioso lavoro di squadra del Parco, di LIMET, ReteMet, del Cai e dei gestori che, con profondo impegno, continuano a valorizzare il patrimonio ambientale e a renderlo sempre più fruibile ai cittadini e ai viaggiatori, oltre a fornire dati utili per la biodiversità e per un monitoraggio di valore”.

“Disporre di un real time così elevato può essere molto utile per osservare e studiare i bruschi cambiamenti atmosferici frequenti in alta quota. Ringraziamo ReteMet, LIMET, l’Ente Parco Antola e la Sezione Ligure del CAI per averla resa possibile” affermano Davide Barbè e Linda Ghigino, gestori del Rifugio Parco Antola dove la centralina è ospitata. “Come rifugisti, siamo felici di partecipare ad un progetto importante per l’ambiente in cui viviamo e lavoriamo. Crediamo infatti possa essere una grande opportunità dal punto di vista scientifico per tenere monitorati valori climatici ad oggi molto preziosi nella nostra particolare zona geografica-climatica e offrire un servizio davvero utile per tutta la comunità e una buona opportunità di visibilità per il territorio del Parco dell’Antola”.

