Genova, ladri in un alloggio sottraggono borse griffate per un valore di 500.000 euro

Clamoroso furto in un alloggio di Via Assarotti a Genova dove i ladri hanno trafugato borse griffate per un valore di circa 500.000 euro più oggetti in oro e denaro. A dare l’allarme è stata la proprietaria dell’alloggio. I ladri si sono introdotti nell’alloggio scalando i tubi del gas per ben cinque piani. Sul posto hanno operato gli agenti della Polizia e della Scientifica.

Informazioni sull'autore del post