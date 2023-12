Levanto, precipita con l’auto in un dirupo: muore uomo di 67 anni

Posted on

Regione Liguria, in occasione della ‘Giornata regionale della Polizia Locale’, ha premiato con 18 onorificenze gli agenti della Polizia Locale, distintisi per meriti speciali nel corso del 2022. La cerimonia di consegna, a cui ha partecipato l’assessore alla Sicurezza di Regione Liguria, è stata preceduta in piazza De Ferrari dal passaggio in rassegna del picchetto […]