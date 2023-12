Genova, Inaugurato oggi il Winter Park

Uno dei momenti più attesi del Natale genovese è arrivato: il Winter Park, il luna park più grande di Europa, è stato inaugurato nella sua nuova location di ponte Parodi.

«Ci siamo interrogati molte volte su quella che potesse essere la location – dice il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi – e negli ultimi due mesi abbiamo trovato questo che forse era il luogo più impensato e più difficile. Io voglio sottolineare, oltre al fatto di essere riusciti a mantenere un luna park ancora più bello di quello che abbiamo visto negli anni precedenti e aver salvaguardato un patrimonio importantissimo della nostra città, il fatto che per la prima volta nella storia il ponte Parodi viene messo a disposizione della fruizione pubblica. Questo è un luogo che i genovesi non conoscono e sul quale noi abbiano tantissimi progetti e che puntiamo tantissimo a riqualificare. Quindi invitiamo tutti a venire nei prossimi giorni, a frequentare questo luogo, a conoscerlo: si gode di un panorama sulla città meraviglioso, è una specie di portaerei sul mare e quindi benvenuti. Oggi è una bella giornata e siamo molto contenti anche di vedere tutto questo entusiasmo, tutti questi ragazzi. È stato fatto un bel lavoro per il quale voglio ringraziare tutti, gli uffici comunali, As.Ter, l’Autorità portuale e tutti quelli che hanno realizzato, in poco più di due mesi, questo che è un piccolo miracolo».

«Siamo riusciti a mantenere numeri superiori a quelli dello scorso anno – aggiunge l’assessore al Commercio, alle proloco e alle tradizioni Paola Bordilli – e questo ha consentito che sia ponte Parodi che la Darsena potessero ospitare e dare ricovero anche a giostre più piccole che sicuramente portano gioia e divertimento. Mantenere il luna park è importante per noi, per la città, per i giostrai, per tutti: ora è importante vivere questi giorni con gioia e festa, scoprendo quest’area sia come genovesi che come visitatori. Siamo vicini al Galata, è una zona molto frequentata».

Un appuntamento, quello di quest’anno, che porterà tante novità, non solo quella della location: tra le nuove attrazioni, infatti, anche una pista di Go Kart di 600 metri quadri, un simulatore di realtà virtuale, la giostra “Explorer” e una mostra fotografica sulla storia del luna park. Domani, sabato 16, dalle ore 18 ci saranno i fuochi d’artificio.

