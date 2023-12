Lutto nell’Unione Industriali di SAvona: è morto Giuseppe Ficcarelli

Lutto all’Unione Industriali di Savona per la morte di Giuseppe Ficcarelli mancato a 73 anni. “Ho sempre considerato papà una mosca bianca. Per lui, la guarigione della persona e l’appagamento dei dipendenti venivano prima di qualsiasi altro obiettivo. Li considerava decisamente più importanti del profitto. Lavoro e famiglia erano i suoi capisaldi”. Aveva fondato la sezione sanità dell’Unione Industriali di Savona, insieme a Riccardo Rampazzo,

“Ci ha lasciato prima di tutto un amico, una persona con un grande cuore che si è sempre distinta per la disponibilità verso gli altri. Per questo il primo pensiero va alla famiglia, soprattutto, al figlio Armando che sicuramente proseguirà sull’esempio del padre. Non possiamo non ricordare anche la lunga collaborazione in Unione Industriali per il suo prezioso e costante impegno in cui ha messo a disposizione grande esperienza e capacità imprenditoriale” dichiarano l’attuale presidente della sezione sanità Marco Fertonani assieme agli imprenditori Francesco Bogliolo e Carlo Sambin. Il funerale, lunedì alle 15 nella chiesa Cuore immacolato di Andora.

