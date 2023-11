Genova, a fuoco magazzino vicino all’ospedale Evangelico di Voltri: intervento dei vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco per spegnere un incendio che si è sviluppato nella serata di ieri in un magazzino nelle adiacenze dell’ospedale Evangelico di Genova Voltri.Non si segnalano feriti o danni all’ospedale. Distrutto il materiale presente nel magazzino, in corso le indagini per stabilire le cause del rogo.

