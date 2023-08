Bergeggi, deposito GNL: arriva il nulla osta di fattibilità da parte del Ministero

Il Ministero dell’Interno – Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Liguria ha comunicato la conclusione del procedimento istruttorio rilasciando il nulla osta di fattibilità per la realizzazione del nuovo deposito costiero “Small Scale” di GNL e BIOGNL nel porto di Vado Ligure – ambito territoriale del Comune di Bergeggi. Lo ha reso noto la Sindaco di Bergeggi, Nicoletta Rebagliati.

Il Gas Naturale Liquefatto verrà distribuito via terra, attraverso cisterne criogeniche autotrasportate della capacità di circa 45 mc e isocontainer e via mare, attraverso bettoline per il rifornimento di navi alimentate a GNL dalla capacità di circa 2.000 – 7.500 mc.

Il Gas Naturale generato naturalmente nelle tubazioni e nei serbatoi di stoccaggio per effetto di scambi termici con l’ambiente (per cui senza apporto di energia) denominato Boil-Off Gas, che verrà inviato al cogeneratore posto all’interno del deposito e che potrà essere messo a servizio di utenze interne all’area portuale, così come all’impianto stesso.

A regime, la capacità effettiva massima del deposito sarà pari a 19.440 mc di GNL, stoccate in 12 serbatoi con una capacità geometrica pari a 1.800 mc ciascuno.

Il Rapporto Preliminare di sicurezza evidenzia che la costruzione del deposito, per ragioni legate all’andamento del mercato energetico e al PNRR, avverrà in due fasi successive distinte: la prima comprenderà tutti gli impianti di “processo”, tutti gli impianti di sicurezza (allarme, controllo, blocco, ecc.) e antincendio del deposito oltre a 11 serbatoi (per una capacità geometrica complessiva pari a 19.800 mc) e 2 baie della pensilina di carico; la seconda comprenderà il 12° serbatoio e la 3^ baia della pensilina di carico.

