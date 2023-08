Genova, approvato il progettodi fattibilità tecnico-economica per il restauro di Villa Pallavicini

Messa in sicurezza complessiva, rifacimento di tetto, facciate e serramenti, miglioramento sismico dell’immobile per la sua restituzione alla cittadinanza e alla pubblica fruizione dopo decenni di abbandono: sono i lavori di restauro e gli obiettivi previsti per Villa Pallavicini, a Rivarolo, dal progetto di fattibilità tecnico-economica approvato dalla Giunta comunale su proposta del vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Pietro Piciocchi.

L’intervento, finanziato con risorse del PNRR per un ammontare di 5,48 milioni di euro tra acquisto e ristrutturazione, rientra nel progetto di Piano Urbano Integrato della Città Metropolitana di Genova che punta alla trasformazione dei territori locali attraverso interventi di miglioramento delle aree urbane fragili, con particolare attenzione alla creazione di nuovi servizi e alla riqualificazione dell’accessibilità e delle infrastrutture.

«La riqualificazione di Villa Pallavicini è sempre stata una priorità per la nostra Amministrazione che, attraverso il Piano Urbano Integrato, destina 92 milioni di euro di risorse PNRR – di cui 5,5 solo per il restyling di questo meraviglioso monumento di Rivarolo – per interventi di rigenerazione urbana e rifunzionalizzazione di strutture edilizie di pregio diffuse sul territorio comunale e, in particolare, nella zona compresa tra Val Polcevera e Sampierdarena – spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Pietro Piciocchi – Villa Pallavicini è un tassello centrale della nostra strategia di trasformazione di territori vulnerabili in città intelligenti e sostenibili, utilizzando innovazione e tutela del patrimonio culturale come propulsori di una migliore inclusione sociale e per la riduzione di emarginazione e degrado sociale. L’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica di Villa Pallavicini è un importante obiettivo intermedio raggiunto in collaborazione con il Municipio Valpolcevera e con le associazioni del territorio che si sono spese, e continuano a farlo con grande generosità, per la valorizzazione di un gioiello tra i più affascinanti del nostro patrimonio di Ville che, un tempo, appartenevano alle famiglie aristocratiche genovesi e che oggi – conclude Piciocchi – vogliamo far diventare parte integrante dell’offerta culturale, artistica e turistica della nostra città, a partire dalle delegazioni».

Nel caso di Villa Pallavicini, l’obiettivo è di riqualificare e rivitalizzare un immobile storico di Rivarolo, della Val Polcevera e di tutta la città, gioiello del patrimonio artistico e architettonico genovese, attraverso un’importante opera di restyling interna ed esterna.

