Partito il tour di “IT’S Cool”, prima tappa l’Accademia Ligure Agroalimentare

Si è tenuta presso l’ITS Accademia Ligure Agroalimentare la prima tappa di Orientamenti “IT’S Cool”, l’appuntamento organizzato da Regione Liguria per promuovere i percorsi formativi degli ITS Academy, gli Istituti tecnici superiori.

Il progetto è rivolto ai giovani maturandi e vuole far conoscere i percorsi biennali o triennali di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica, che rappresentano un’alternativa alla formazione universitaria e forniscono competenze di alto livello, capaci di andare incontro alla domanda occupazionale da parte delle imprese.

“Gli ITS sono un sistema formativo nel quale crediamo moltissimo perché, numeri alla mano, quasi il 90% dei diplomati che escono dagli ITS in Liguria trovano un’occupazione, rispetto a una media nazionale dell’80% – sottolinea l’assessore alla Formazione Marco Scajola -. Oggi possiamo andare orgogliosi del fatto che i giovani sono più consapevoli che il lavoro e la qualità della vita coesistono quando competenza e talento si fondono nella passione per l’attività svolta. Gli ITS che operano nella nostra regione sono sei – spiega l’assessore – e tra questi, l’ITS Accademia Ligure Agroalimentare di Imperia è un’eccellenza nella formazione di alto livello, a stretto contatto con i territori e il mondo delle imprese per formare i professionisti del futuro dell’agroalimentare nazionale. Inoltre, è anche una realtà che guarda al domani per cogliere le tendenze e rispondere al mercato del lavoro. Infatti, uno dei 15 corsi finanziati con le risorse del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), si rivolge agli studenti che intendono acquisire conoscenze, competenze e strategie legate alle nuove tecnologie per fare rete in maniera sostenibile ed efficiente lungo le filiere di settore. L’obiettivo della programmazione ITS 2023 – conclude l’assessore – è formare circa 375 giovani liguri che, come già accade nei percorsi esistenti, avranno l’opportunità di essere inseriti durante la frequenza direttamente in azienda dove realizzare circa un terzo dell’attività formativa affiancati da tutor e insegnanti che provengono dal mondo delle imprese”.

I percorsi sono totalmente gratuiti per gli iscritti mediante i finanziamenti della Regione Liguria (Programma Regionale FSE Plus 2021-2027).

Per accedere ai corsi occorre essere in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore oppure di diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale più un corso annuale IFTS (Istruzione e formazione tecnica superiore) e superare le selezioni di ingresso.

Alla serata inaugurale era presente il vicepresidente e assessore all’Agricoltura Alessandro Piana.

Le prossime tappe di Orientamenti ‘IT’S cool’, accompagnate dalla musica e dall’animazione di Radio 105, sono in programma:

• mercoledì 19 luglio al campus universitario di Savona (dalle 19 alle 22)

• giovedì 20 luglio a Villa Figoli ad Arenzano (dalle 19 alle 23)

• martedì 25 luglio al parco degli Erzelli di Genova (dalle 19 alle 22)

• mercoledì 26 luglio a Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure (dalle 19 alle 22)

• venerdì 28 luglio nel cortile dell’ITS Cappellini Sauro della Spezia (dalle 19 alle 22)