Imperia, detenuto trasportato al pronto soccorso aggredisce un medico con un paio di forbici

Episodio di violenza nel pronto soccorso dell’ospedale di Imperia dove un un detenuto è stato trasportato in ospedale per avere ingoiato oggetti metallici tentando poi di aggredire un medico del pronto soccorso con un paio di forbici dopo cinque ore di attesa. Guido Pregnolato del sindaco Uspp Liguria, commenta: “E’ fondamentale un protocollo tra l’Asl 1 e la Direzione degli istituti penitenziari di Sanremo e Imperia. Non chiediamo una corsia preferenziale a discapito dei cittadini, ma per questioni di sicurezza è necessario ridurre i tempi di permanenza dei detenuti in corsia, specialmente se agitati, ed evitare la promiscuità con gli altri pazienti”.