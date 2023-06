Ocean Race, AMIU Genova Partner del progetto EcoeFISHent

Oggi alle ore 11.00 nello stand EcoeFISHent all’interno dell’ Innovation Village – Ocean Live Park erano presenti diversi partner italiani del progetto. Un momento di incontro e di confronto e una buona occasione per presentare il progetto.

All’interno dell’ Innovation Village alcuni partner espongono due dei principali targetdel progetto, attraverso due laboratori interattivi. Il primo laboratorio, dal 27 al 29 giugno, tratta il tema delle Ghost Gears, ovvero l’attrezzatura “fantasma” persa dai pescatori (reti, lenze..) che tende a depositarsi sui fondali, diventando un problema per l’ecosistema marino. Questo materiale viene così raccolto e riciclato, per creare nuovi oggetti.

Il secondo laboratorio, dal 30 giugno al 2 luglio, tratta il tema dell’utilizzo dei sottoprodotti dell’industria della pesca (pelle, lische ecc…). Questi prodotti secondari, possono essere utilizzati per produrre, ad esempio, componenti utilizzati nell’industria cosmetica, come ad esempio il collagene.

Il progetto, che ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell’Unione europea nell’ambito della convenzione di sovvenzione n. 101036428, ha come obiettivo quello di creare un cluster territoriale nel Nord Ovest Italia, con centro in Liguria ed estensione in Piemonte e Lombardia, per lo sviluppo di nuove filiere basate su principi di economia circolare e di valorizzazione degli scarti industriali, nel settore ittico.

Grazie anche al supporto di centri di ricerca internazionali, tecnologie e processi innovativi permetteranno di offrire ai consumatori prodotti sostenibili nel settore della cosmesi, della nutraceutica, del packaging e dell’automotive. Inoltre, il consorzio, grazie al coinvolgimento di WWF Italia e Area Marina Protetta di Portofino, istituirà un programma di protezione dell’ambiente marino, attraverso la raccolta, il recupero e il riciclo delle reti da pesca abbandonate e l’implementazione di un programma di pesca sostenibile nel territorio ligure. Il progetto contribuirà alla creazione di nuovi posti di lavoro sul territorio, anche rivolti a categorie svantaggiate e rappresenterà un modello unico in Europa che verrà poi replicato a livello internazionale.

